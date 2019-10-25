Германия отказалась отменять санкции против России

Парламент Германии 24 октября отклонил предложения об изменениях санкционной политики в отношении России, которые выдвигали "Левая партия" и партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). В частности, АдГ заявляла, что участие Германии в режиме санкций изначально не отвечало ее интересам.

Проект "Левой партии" назывался "Ослабление напряженности с Россией – нет продолжению санкций против России". Против него проголосовали все партии, кроме представителей АдГ, которые воздержались, сообщает DW. Отклонили и документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России – сотрудничество вместо конфронтации".

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"Левая партия" призвала немецкое правительство провести работу с ЕС для отмены экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми, и скорее вызывают проблемы, нежели решают их".

А правые популисты АдГ требовали от правительства проводить в ЕС работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении России провалилась, а участие Германии в этом санкционные режиме изначально не отвечало ее интересам.

Еще одним требованием в парламент Германии было восстановление участия России в различных международных форматах диалога, из которых РФ была исключена после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

Что известно о санкциях ЕС против России?ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С тех пор санкции только усиливались и продолжались на более долгий срок. В санкционный список попали более 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Что входит в экономические санкции ЕС против России?

• ограничение доступа на первичный и вторичный рынки капитала ЕС для 5 российских госбанков и их дочерних структур, а также для 3 крупных российских энергетических и 3 оборонных компаний;

• запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт);

• запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд армии страны;

• ограничение доступа России к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.