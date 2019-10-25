Німеччина відмовилась скасовувати санкції проти Росії

Парламент Німеччини 24 жовтня відхилив пропозиції про зміни санкційної політики щодо Росії, які висували "Ліва партія" і партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Зокрема, АдН заявляла, що участь Німеччини в режимі санкцій від початку не відповідала її інтересам.

Проект "Лівої партії" називався "Ослаблення напруженості з Росією – ні продовженню санкцій проти Росії". Проти нього проголосували всі партії, крім представників АдН, які утрималися, повідомляє DW. Відхилили і документ АдН під назвою "За нову політику щодо Росії – співпраця замість конфронтації".

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"Ліва партія" закликала німецький уряд провести роботу з ЄС для скасування економічних санкцій проти Росії, "оскільки вони не є ні ефективними, ні економічно значущими, і швидше викликають проблеми, ніж вирішують їх".

А праві популісти АдН вимагали від уряду проводити в ЄС роботу щодо скасування всіх санкцій проти Росії. АдН вважає, що санкційна політика ЄС щодо Росії провалилася, а участь Німеччини в цьому санкційному режимі від початку не відповідала її інтересам.

Ще однією вимогою до парламенту Німеччини було відновлення участі Росії в різних міжнародних форматах діалогу, з яких РФ була виключена після анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії? ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі. Відтоді санкції тільки посилювалися та продовжувалися на довший термін. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

Що входить до економічних санкцій ЄС проти Росії?

• обмеження доступу на первинний і вторинний ринки капіталу ЄС для 5 російських держбанків та їхніх дочірніх структур, а також для 3 великих російських енергетичних і 3 оборонних компаній;

• заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);

• заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб армії країни;

• обмеження доступу Росії до стратегічних технологій та послуг у галузі нафтовидобування.