Германия подозревает "Исламское государство" в порче железной дороги

В Германии полиция проверяет связь между повреждением участка железнодорожных путей в Берлине и найденным неподалеку флагом террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщило издание DW.

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Отмечается, что работники немецкой железной дороги обнаружили порванный стальной трос и поврежден контактный провод, который проходил над железнодорожным полотном. Оператор сообщил о происшествии правоохранителей, движение поездов на участке временно пришлось прервать.

Во время расследования инцидента полицейские недалеко от места нашли флаг террористической группировки. Теперь следователи выясняют, связаны ли эти два события непосредственно, и были ли у злоумышленников политические мотивы. Также изучается потенциальная связь с аналогичным случаем в Баварии. Там в октябре неизвестные пытались с помощью стального троса повредить скоростной поезд, чтобы вызвать его аварию.