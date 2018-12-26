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      Німеччина підозрює "Ісламську державу" у псуванні залізниці

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      Поліція німеччини розслідує випадки пошкодження залізниці
      Поліція німеччини розслідує випадки пошкодження залізниці / Фото з відкритих джерел

      У Німеччині поліція перевіряє зв'язок між пошкодженням ділянки залізничних колій у Берліні і знайденим неподалік прапором терористичного угрупування "Ісламська держава".

      Про це повідомило видання DW.

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      Зазначається, що працівники німецької залізниці виявили порваний сталевий трос і пошкоджений контактний провід, що проходив над залізничним полотном. Оператор поінформував про подію правоохоронців, рух поїздів на ділянці тимчасово довелося перервати.

      Під час розслідування інциденту поліцейські недалеко від місця знайшли прапор терористичного угрупування. Тепер слідчі з'ясовують, чи пов'язані ці дві події безпосередньо, і чи були у зловмисників будь-які політичні мотиви. Також вивчається потенційний зв'язок з аналогічним випадком в Баварії. Там у жовтні невідомі намагалися за допомогою сталевого троса пошкодити швидкісний поїзд, аби викликати його сходження з рейок.

      Теги: Залізниця Ісламська держава
      Джерело: 24 Канал
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