Германия поздравила Украину с принятием закона об Антикоррупционном суде
В четверг, 7 июня, посол Украины в Германии Андрей Мельник похвалил решение Верховной Рады Украины о создании Антикоррупционного суда.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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"Правительство Германии приветствовало решение Верховной Рады Украины о создании Антикоррупционного суда!" – написал Андрей Мельник.
Посол отметил, что Германия на стороне Украины и в дальнейшем будет поддерживать курс реформ.
Согласно официальному заявлению МИД ФРГ это – "важный шаг на пути реформ и сигнал решимости в борьбе с коррупцией.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем Антикоррупционный суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.