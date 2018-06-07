Германия поздравила Украину с принятием закона об Антикоррупционном суде

В четверг, 7 июня, посол Украины в Германии Андрей Мельник похвалил решение Верховной Рады Украины о создании Антикоррупционного суда.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Правительство Германии приветствовало решение Верховной Рады Украины о создании Антикоррупционного суда!" – написал Андрей Мельник.

Посол отметил, что Германия на стороне Украины и в дальнейшем будет поддерживать курс реформ.

Уряд Німеччини привітав рішення Верховної Ради України про створення антикорупційного суду! Згідно з офіційною заявою МЗС ФРН це - «важливий крок на шляху реформ та сигнал рішучості у боротьбі з корупцією. Німеччина є на боці України і надалі підтримуватиме курс реформ» pic.twitter.com/aim0UOKtiS — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 червня 2018 р.

Согласно официальному заявлению МИД ФРГ это – "важный шаг на пути реформ и сигнал решимости в борьбе с коррупцией.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем Антикоррупционный суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.