20:33
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Німеччина привітала Україну з ухваленням закону про Антикорупційний суд

145 Читать новость на русском
Антикорупційний суд
Антикорупційний суд / Фото з відкритих джерел

У четвер, 7 червня, посол України в Німеччині Андрій Мельник похвалив рішення Верховної Ради України про створення Антикорупційного суду.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter

Читайте також: Експерт розповів, чи отримає Україна транш МВФ після ухвалення закону про Антикорупційний суд

"Уряд Німеччини привітав рішення Верховної Ради України про створення антикорупційного суду!" – написав Андрій Мельник.

Посол зазначив, Німеччина є на боці України і надалі підтримуватиме курс реформ.

Згідно з офіційною заявою МЗС ФРН це – "важливий крок на шляху реформ та сигнал рішучості у боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
сьогодні, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 80
Готівковий курс валют 7 червня: долар та євро невпинно ростуть
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 7 червня: долар та євро невпинно ростуть
314
Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
сьогодні, 19:02 Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
Катерина Петренко 1175
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сьогодні, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 359
Звільнення Данилюка: як зняли міністра фінансів та чому це важливо
сьогодні, 17:30 Звільнення Данилюка: як зняли міністра фінансів та чому це важливо
Євгенія Мазур 1184
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук