Німеччина привітала Україну з ухваленням закону про Антикорупційний суд

У четвер, 7 червня, посол України в Німеччині Андрій Мельник похвалив рішення Верховної Ради України про створення Антикорупційного суду.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Уряд Німеччини привітав рішення Верховної Ради України про створення антикорупційного суду!" – написав Андрій Мельник.

Посол зазначив, Німеччина є на боці України і надалі підтримуватиме курс реформ.

Уряд Німеччини привітав рішення Верховної Ради України про створення антикорупційного суду! Згідно з офіційною заявою МЗС ФРН це - «важливий крок на шляху реформ та сигнал рішучості у боротьбі з корупцією. Німеччина є на боці України і надалі підтримуватиме курс реформ» pic.twitter.com/aim0UOKtiS — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 червня 2018 р.

Згідно з офіційною заявою МЗС ФРН це – "важливий крок на шляху реформ та сигнал рішучості у боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.