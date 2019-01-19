Германия предложила новые переговоры в нормандском формате

Германия предложила России провести встречу в "нормандском формате". Украина же хочет, чтобы они были направлены на результат.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с Маасом в Киеве, передает "Европейская правда".

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"Гайко предложил российской стороне организовать встречу на уровне министров иностранных дел. Но для того должны быть соответствующие предпосылки", – сказал Климкин.

По его словам, Украина готова к проведению "нормандской встречи" при условии, что она будет "ориентирована на результат".

Немецкий министр подчеркнул, что минский процесс нуждается в срочном прогрессе.

"Мы срочно нуждаемся в прогрессе в минском процессе. Сегодня утром я также в Москве об этом говорил. Мы с нашими французскими друзьями чувствуем ответственность, чтобы в минском процессе появилась новая динамика. Для этого мы будем в дальнейшем работать", – сказал Маас.

Что такое Нормандский формат?

Тип переговорного процесса в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые был введен в 6 июня 2014 года относительно решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Название формата происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, в Нормандии (Франция).