Німеччина запропонувала нові переговори у нормандському форматі

Німеччина запропонувала Росії провести зустріч у "нормандському форматі". Україна ж хоче, щоб вони були спрямовані на результат.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з Маасом у Києві, передає "Європейська правда".

Читайте також: "Німеччина і Франція – не вся Європа": у Польщі невдоволені складом нормандського формату

"Гайко запропонував російській стороні організувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Але для того мають бути відповідні передумови", – сказав Клімкін.

За його словами, Україна готова до проведення "нормандської зустрічі" за умови, що вона буде "зорієнтована на результат".

Німецький міністр підкреслив, що мінський процесс потребує термінового прогресу.

"Ми терміново потребуємо прогресу у мінському процесі. Сьогодні вранці я також у Москві про це говорив. Ми з нашими французькими друзями відчуваємо відповідальність, щоб у мінському процесі була нова динаміка. Для цього ми будемо надалі працювати", – сказав Маас.

Що таке Нормандський формат?Тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше був введений у 6 червня 2014 року щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

Назва формату походить від зустрічі глав зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).