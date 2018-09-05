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Германия прилагает все усилия, чтобы обеспечить Brexit, – Меркель

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Фото из открытых источников

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией относительно запланированного выхода страны из Евросоюза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщило издание Times.

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Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ими, потому что у нас пока нет результата,
– сказала Меркель.

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что соглашение состоится.

Напомним, недавно 20 депутатов из Консервативной партии Терезы Мэй присоединились к общественной кампании Stand Up 4 Brexit и выступили против ее плана по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Европейского союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Ангела Меркель Brexit Европа Великобритания
Источник: 24 Канал
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