Германия прилагает все усилия, чтобы обеспечить Brexit, – Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией относительно запланированного выхода страны из Евросоюза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщило издание Times.

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Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ими, потому что у нас пока нет результата,

– сказала Меркель.

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что соглашение состоится.

Напомним, недавно 20 депутатов из Консервативной партии Терезы Мэй присоединились к общественной кампании Stand Up 4 Brexit и выступили против ее плана по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Европейского союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.