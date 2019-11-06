Германия примет закон, чтобы защитить "Северный поток-2"

Немецкая правящая коалиция разработала новый законопроект. Он должен защитить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Газовую директиву ЕС обновили в этом году. Она предусматривает обязательства выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ, пишет газета Bild. Изменения в директиве позволили охватить ею также газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток-2".

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Дело в том, что после внедрения директивы "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Законодательство РФ дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.

Замечания. Газовая директива делает исключения для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 года – на них она не распространяется.

Что предлагают в Германии?

Правительство Германии представило в сентябре в Бундестаг проект ратификации обновленной газовой директивы, в котором есть запись о дате 23 мая 2019 года.

Однако из документов следует, что этой записи нет в поправке, представленной 5 ноября правящей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ – за двое суток до голосования за проект в Бундестаге.

Как утверждают коалиционные партии, газовая директива "дает привилегированный статус существующим инвестициям с целью защиты законных ожиданий. В этом контексте при определении того, был ли проект завершен до даты вступления в силу, следует принять во внимание все обстоятельства дела".

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Что предполагает поправка?

Поправка предусматривает замену даты на формулировку "существующие инвестиции". Это означает, что текущие инвестиции, такие как "Северный поток-2", могут рассчитывать на исключение из действия права ЕС.

Издание отмечает, что это будет явным нарушением директивы ЕС, которое Брюссель точно охарактеризует как неприемлемое.

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Российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" потребуется еще несколько недель.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.