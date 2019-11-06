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      Німеччина ухвалить закон, щоб захистити "Північний потік-2"

      499 Читать новость на русском
      "Півічний потік-2" збираються захистити
      "Півічний потік-2" збираються захистити / ap.org/en-gb

      Німецька правляча коаліція розробила новий законопроєкт. Він має захистити газопровід в обхід України "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

      Газову директиву ЄС оновили цього року. Вона передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ, пише газета Bild. Зміни до директиви дозволили охопити нею також газопроводи з третіх країн, зокрема "Північний потік-2".

      Детальніше: Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

      Справа у тому, що після впровадження директиви "Газпром" більше не зможе володіти газопроводом і одночасно продавати газ, який надходить по цій трубі. Законодавство РФ дає "Газпрому" монополію на експорт природного газу за межі Росії.

      Зауваження. Газова директива робить винятки для газопроводів, які були збудовані до 23 травня 2019 року – на них вона не поширюється.

      Що пропонують у Німеччині?

      Уряд Німеччини представив у вересні в Бундестаг проєкт ратифікації оновленої газової директиви, в якому є запис про дату 23 травня 2019 року.

      Однак із документів випливає, що цього запису немає у поправці, представленій 5 листопада правлячою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН – за дві доби до голосування за проєкт у Бундестазі.

      Як стверджують коаліційні партії, газова директива "дає привілейований статус існуючим інвестиціям з метою захисту законних очікувань. У цьому контексті при визначенні того, чи проєкт був завершений до дати набрання чинності, слід взяти до уваги всі обставини справи".

      До теми: У ЄС розповіли, як загальмувати "Північний потік-2"

      Що передбачає поправка?

      Поправка передбачає заміну дати на формулювання "існуючі інвестиції". Це означає, що поточні інвестиції, такі як "Північний потік-2", можуть розраховувати на виключення з дії права ЄС.

      Видання зазначає, що це буде явним порушенням директиви ЄС, яке Брюссель точно охарактеризує як неприйнятне.

      Важливо: США збираються ввести санкції проти "Північного потоку-2"

      Російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали більше 2000 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.

      Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Законодавство Україна – Росія Газпром Північний потік-2 Євросоюз
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