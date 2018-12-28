Германия призвала Японию отменить смертную казнь

Уполномоченное федерального правительства Германии по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер призвала руководство Японии отказаться от смертной казни.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Кофлер.

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Я была шокирована, узнав о недавнем исполнении смертной казни в Японии, когда 27 декабря 2018 были казнены два человека,

– заявила Кофлер.

Она считает, что руководство Японии должно провести открытое обсуждение вопроса отмены смертной казни.

Кофлер подчеркнула, что Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и будет продолжать активно сотрудничать со своими партнерами по Европейскому Союзу в деле общей отмены смертной казни.

Такое заявление стало следствием приведения в действие смертного приговора 27 декабря в Японии. Тогда казнили 60-летнего члена преступного синдиката и 67-летнего бывшего советника по инвестициям.