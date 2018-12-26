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      Япония возобновит охоту на китов, которая запрещена в мире с 1986 года

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      Япония возобновит охоту на китов, которая запрещена в мире с 1986 года
      Япония возобновит охоту на китов, которая запрещена в мире с 1986 года / Фото из открытых источников

      Правительство Японии официально объявило о выходе из Международной китобойной комиссии. Страна восстановит коммерческий китобойный промысел с июля 2019 года в своих территориальных водах и экономической зоне.

      Об этом сообщает СNN.

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      Известно, что на протяжении своей долгой истории Япония использовала китов не только как источник белка, но и для множества других целей

      Китобойный промысел особенно популярен на местном уровне, что позволяет развивать культуру использования китов,
      – заявила японская власть.

      Однако директор японского подразделения Greenpeace Сэм Эннсли назвал действия правительства нарушением международных договоренностей и призвал Токио позаботиться о сохранении морской экосистемы и не восстанавливать промысел.

      К слову, международная китобойная комиссия, членом которой до сих пор была и Япония, запретила промысел китов с 1986 года. С тех пор китов в Японии добывали исключительно в рамках научных квот.

      Ранее 24 канал сообщал, что выход Британии из ЕС ставит под угрозу европейские программы по сохранению пингвинов.

       

      Теги: Новости политики Мир животных Япония
      Источник: 24 Канал
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