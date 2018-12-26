Япония возобновит охоту на китов, которая запрещена в мире с 1986 года
Правительство Японии официально объявило о выходе из Международной китобойной комиссии. Страна восстановит коммерческий китобойный промысел с июля 2019 года в своих территориальных водах и экономической зоне.
Об этом сообщает СNN.
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Известно, что на протяжении своей долгой истории Япония использовала китов не только как источник белка, но и для множества других целей
Китобойный промысел особенно популярен на местном уровне, что позволяет развивать культуру использования китов,
– заявила японская власть.
Однако директор японского подразделения Greenpeace Сэм Эннсли назвал действия правительства нарушением международных договоренностей и призвал Токио позаботиться о сохранении морской экосистемы и не восстанавливать промысел.
К слову, международная китобойная комиссия, членом которой до сих пор была и Япония, запретила промысел китов с 1986 года. С тех пор китов в Японии добывали исключительно в рамках научных квот.
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