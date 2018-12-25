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      От Brexit могут пострадать пингвины, – СМИ

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      Brexit ставит под угрозу выживание пингвинов, – СМИ
      Brexit ставит под угрозу выживание пингвинов, – СМИ / Фото из открытых источников

      Выход Британии из ЕС ставит под угрозу европейские программы по сохранению пингвинов.

      Об этом сообщает Politico.

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      Известно, что британские заморские территории являются домом для большого количества пингвинов, поэтому Великобритания ответственна за сохранение этих птиц больше чем любая другая страна в мире.

      Группы защиты дикой природы в Великобритании и ее заморских территориях утверждают о своей "острой обеспокоенности" относительно будущего финансируемых ЕС проектов сохранения видов в Британии и ее территориях за рубежом. Более того, по их словам, британский департамент окружающей среды не высказал никаких обязательств по финансированию программ после 2020 года, когда завершится переходный период для Brexit, поэтому это будет иметь ужасные последствия для исчезающих видов.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Однако в британском правительстве утверждают, что страна взяла на себя лидерство в плане сохранения окружающей среды и важных видов.

      Поскольку мы выходим из ЕС, у нас появляется уникальная возможность создать ярче, зеленее будущее для Соединенного Королевства на его условиях. Мы признаем важность государственного финансирования в поддержке этой сферы и мы изучаем возможности предоставления средств после выхода из ЕС,
      – заявили в правительстве Британии.

      Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

      25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

      13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

      Теги: Новости политики Великобритания Евросоюз Мир животных Brexit
      Источник: 24 Канал
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