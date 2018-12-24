В Великобритании запретили продавать щенков и котят в зоомагазинах

Великобритания запретила сторонние продажи щенков и котят, чтобы защитить животных от эксплуатации.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: У берегов Австралии ученые обнаружили более 100 новых видов морских животных: фото

Известно, что правительство заявляет, что новый закон поможет расправиться с "фермами для щенков" и осложнит положение для недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благосостоянии животных.

Запрет является частью нашего обязательства по обеспечению того, чтобы любимые домашние животные получили правильное начало жизни,

– добавил министр по защите животных Дэвид Ратлам.

Поэтому согласно новым правилам, люди, которые планируют взять щенка или котенка, должны будут иметь дело непосредственно с заводчиком или центром передержки, а не с зоомагазинами или другими коммерческими дилерами.

К слову, в Украине Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.