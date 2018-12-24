У Великобританії заборонили продавати цуценят і кошенят у зоомагазинах
Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації.
Про це повідомляє Associated Press.
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Відомо, що уряд заявляє, що новий закон допоможе розправитися з "фермами для цуценят" і ускладнить становище для недобросовісних торговців, які мало дбають про добробут тварин.
Заборона є частиною нашого зобов'язання щодо забезпечення того, щоб улюблені домашні тварини отримали правильний початок життя,
– додав міністр із захисту тварин Девід Ратлам.
Тож відповідно до нових правил, люди, які планують взяти цуценя або кошеня, повинні будуть мати справу безпосередньо з заводчиком або центром перетримки, а не з зоомагазинами або іншими комерційними дилерами.
До слова, в Україні мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії.