18:09
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У Великобританії заборонили продавати цуценят і кошенят у зоомагазинах

      325 Читать новость на русском
      У Британії зоомагазинам заборонили продавати цуценят і кошенят
      У Британії зоомагазинам заборонили продавати цуценят і кошенят / Фото з відкритих джерел

      Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації.

      Про це повідомляє Associated Press.

      Читайте також: Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото

      Відомо, що уряд заявляє, що новий закон допоможе розправитися з "фермами для цуценят" і ускладнить становище для недобросовісних торговців, які мало дбають про добробут тварин.

      Заборона є частиною нашого зобов'язання щодо забезпечення того, щоб улюблені домашні тварини отримали правильний початок життя,
      – додав міністр із захисту тварин Девід Ратлам.

      Тож відповідно до нових правил, люди, які планують взяти цуценя або кошеня, повинні будуть мати справу безпосередньо з заводчиком або центром перетримки, а не з зоомагазинами або іншими комерційними дилерами.

      До слова, в Україні мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії.

      Теги: Великобританія Світ тварин Законодавство
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      сьогодні , 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      1138
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      сьогодні , 16:00 Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      Сергій Лещенко 1707
      Чому працювати депутатом просто і без морок
      сьогодні , 15:00 Чому працювати депутатом просто і без морок
      Артем Овдієнко 267
      Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      сьогодні , 14:00 Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      145
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"
       27 березня , 15:04
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук