У Великобританії заборонили продавати цуценят і кошенят у зоомагазинах

Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації.

Про це повідомляє Associated Press.

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Відомо, що уряд заявляє, що новий закон допоможе розправитися з "фермами для цуценят" і ускладнить становище для недобросовісних торговців, які мало дбають про добробут тварин.

Заборона є частиною нашого зобов'язання щодо забезпечення того, щоб улюблені домашні тварини отримали правильний початок життя,

– додав міністр із захисту тварин Девід Ратлам.

Тож відповідно до нових правил, люди, які планують взяти цуценя або кошеня, повинні будуть мати справу безпосередньо з заводчиком або центром перетримки, а не з зоомагазинами або іншими комерційними дилерами.

До слова, в Україні мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії.