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      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото

      1032 Читать новость на русском
      Новий вид морської зірки
      Новий вид морської зірки / CSIRO

      Працівники Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) під час чотирьохтижневої експедиції виявили біля берегів континенту близько 100 нових видів морських тварин, а також відкрили нові підводні ділянки коралових рифів.

      Про це інформує видання Scimex.

      Читайте також: В Україні можуть заборонити диких тварин у цирках: заява міністра екології

      Ми обстежили 45 підводних гір, сім вивчили в деталях. Довжина всього шляху склала 200 кілометрів. Завдяки найсучаснішим камерам ми "пролетіли" над морським дном на висоті двох метрів. Опустилися на глибину 1900 метрів, зібрали 60 тисяч стереозображень і записали 300 годин відео – все це пізніше будемо аналізувати,
      – розповів керівник експедиції Алан Вільямс.

      Відомо, що дослідження учасники експедиції проводили у морських заповідниках Австралії, зокрема біля острову Тасманія.

      нові види морських тварин Австралія вчені
      Глибоководна креветка

      Вже відомо, що вчені відкрили нові види риб та молюсків, побачили акул-привидів, біолюмінесцентних кальмарів, скатів тощо.

      нові види морських тварин Австралія
      Новий вид краба

      Також дослідники зібрали інформацію про понад 40 морських птахів і декількох видів китів та дельфінів.

      Нові види морських тварин Австралія
      Новий вид лобстера

      Теги: Світ тварин Австралія Наука
      Джерело: 24 Канал
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