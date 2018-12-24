Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото

Працівники Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) під час чотирьохтижневої експедиції виявили біля берегів континенту близько 100 нових видів морських тварин, а також відкрили нові підводні ділянки коралових рифів.

Про це інформує видання Scimex.

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Ми обстежили 45 підводних гір, сім вивчили в деталях. Довжина всього шляху склала 200 кілометрів. Завдяки найсучаснішим камерам ми "пролетіли" над морським дном на висоті двох метрів. Опустилися на глибину 1900 метрів, зібрали 60 тисяч стереозображень і записали 300 годин відео – все це пізніше будемо аналізувати,

– розповів керівник експедиції Алан Вільямс.

Відомо, що дослідження учасники експедиції проводили у морських заповідниках Австралії, зокрема біля острову Тасманія.



Глибоководна креветка

Вже відомо, що вчені відкрили нові види риб та молюсків, побачили акул-привидів, біолюмінесцентних кальмарів, скатів тощо.



Новий вид краба

Також дослідники зібрали інформацію про понад 40 морських птахів і декількох видів китів та дельфінів.



Новий вид лобстера