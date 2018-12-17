В Україні можуть заборонити диких тварин у цирках: заява міністра екології

Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії.

Про це міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Як міністр екології вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними,

– написав він.

Так, Семерак повідомив, що відповідний проект закону, розроблений Мінприроди та підтриманий Мінкультом вже поданий на розгляд уряду.

"Дякую за сприяння зоозахисникам та зоозахисним організаціям. Сподіваємося на швидкий розгляд та результативне голосування у Верховній раді України", – додав міністр.

Зазначимо, що 15 грудня в американському штаті Нью-Джерсі влада законодавчо заборонила використовувати диких та екзотичних тварин у цирку.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві кілька тисяч небайдужих пройшлися центром від парку Шевченка до Софійської площі на знак протесту проти знущання над тваринами. Активісти пропонують створити в Україні зоополіцію. Вона має жорстко штрафувати за тримання тварин в поганих умовах, а постраждалих відправлятиме на реабілітацію.