В Украине могут запретить диких животных в цирках: заявление министра экологии

Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.

Об этом министр экологии и природных ресурсов Семерак сообщил на своей Facebook-странице.

Читайте также: Заброшенная фотостудия стала современной ветеринарной клиникой: опыт Монреаля

Как министр экологии считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними,

– написал он.

Так, Семерак сообщил, что соответствующий проект закона, разработанный Минприроды и поддержанный Минкультом уже представлен на рассмотрение правительства.

"Благодарю за содействие зоозащитников и зоозащитные организации. Надеемся на скорейшее рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины", – добавил министр.

Отметим, что 15 декабря в американском штате Нью–Джерси власть законодательно запретила использовать диких и экзотических животных в цирке.

Напомним, 30 сентября в Киеве несколько тысяч неравнодушных прошлись по центру от парка Шевченко до Софийской площади в знак протеста против издевательства над животными. Активисты предлагают создать в Украине зоополицию. Она должна жестко штрафовать за содержания животных в плохих условиях, а пострадавших отправлять на реабилитацию.