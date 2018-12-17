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      В Украине могут запретить диких животных в цирках: заявление министра экологии

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      В Украине вскоре могут запретить диких животных в цирках
      В Украине вскоре могут запретить диких животных в цирках / Иллюстративное фото

      Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.

      Об этом министр экологии и природных ресурсов Семерак сообщил на своей Facebook-странице.

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      Как министр экологии считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними,
      – написал он.

      Так, Семерак сообщил, что соответствующий проект закона, разработанный Минприроды и поддержанный Минкультом уже представлен на рассмотрение правительства.

      "Благодарю за содействие зоозащитников и зоозащитные организации. Надеемся на скорейшее рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины", – добавил министр.

      Отметим, что 15 декабря в американском штате Нью–Джерси власть законодательно запретила использовать диких и экзотических животных в цирке.

      Напомним, 30 сентября в Киеве несколько тысяч неравнодушных прошлись по центру от парка Шевченко до Софийской площади в знак протеста против издевательства над животными. Активисты предлагают создать в Украине зоополицию. Она должна жестко штрафовать за содержания животных в плохих условиях, а пострадавших отправлять на реабилитацию.

      Теги: Новости Украины Новости политики мир животных Министерство экологии
      Источник: 24 Канал
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