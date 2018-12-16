В США впервые запретили эксплуатировать животных в цирке

В американском штате Нью-Джерси власть законодательно запретила использовать диких и экзотических животных в цирке.

15 декабря губернатор штата Фил Мерфи подписал "закон Нози", пишет The Hill.

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Документ назвали в честь 36-летнего слона Нози, который имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за жестокого обращения с ним в цирке.

Я горжусь тем, что подписал "Закон Нози". И гарантирую, что Нью-Джерси не позволит эксплуатировать и жестоко обращаться с дикими и экзотическими животными в нашем штате. Эти животные должны находиться в их естественных средах, заповедниках, а не участвовать в спектаклях (цирковых – 24 канал), где их безопасность и безопасность людей подвергают риску,

– подчеркнул Мерфи.



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К слову, 30 сентября в Киеве несколько тысяч неравнодушных прошлись по центру от парка Шевченко до Софийской площади в знак протеста против издевательства над животными. Активисты предлагают создать в Украине зоополицию. Она должна жестко штрафовать за содержания животных в плохих условиях, а пострадавших отправлять на реабилитацию.