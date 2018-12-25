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      Від Brexit можуть постраждати пінгвіни, – ЗМІ

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      Brexit ставить під загрозу виживання пінгвінів, – ЗМІ
      Brexit ставить під загрозу виживання пінгвінів, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Вихід Британії з ЄС ставить під загрозу європейські програми зі збереження пінгвінів.

      Про це повідомляє Politico.

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      Відомо, що британські заморські території є домівкою для великої кількості пінгвінів, тож Велика Британія відповідальна за збереження цих птахів більше ніж будь-яка інша країна у світі.

      Групи захисту дикої природи у Великій Британії та її заморських територіях стверджують про свою "гостру стурбованість" щодо майбутнього фінансованих ЄС проектів збереження видів у Британії та її територіях за кордоном. Більше того, за їхніми словами, британський департамент довкілля не висловив жодних зобов’язань щодо фінансування програм після 2020 року, коли завершиться перехідний період для Brexit, тож це матиме жахливі наслідки для зникаючих видів.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Однак у британському уряді стверджують, що країна взяла на себе лідерство у плані збереження довкілля і важливих видів.

      Оскільки ми виходимо з ЄС, у нас з’являється унікальна можливість створити навіть яскравіше, зеленіше майбутнє для Сполученого Королівства на його умовах. Ми визнаємо важливість державного фінансування у підтримці цієї сфери і ми вивчаємо можливості надання коштів після виходу з ЄС,
      – заявили в уряді Британії.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Світ тварин Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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