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      Японія відновить полювання на китів, яке заборонене у світі з 1986 року

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      Японія відновить полювання на китів, яке заборонене у світі з 1986 року
      Японія відновить полювання на китів, яке заборонене у світі з 1986 року / Фото з відкритих джерел

      Уряд Японії офіційно оголосив про вихід Міжнародної китобійної комісії. Країна відновить комерційний китобійний промисел з липня 2019 року у своїх територіальних водах та економічній зоні.

      Про це повідомляє СNN.

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      Відомо, що протягом своєї довгої історії Японія використовувала китів не тільки як джерело білка, але і для безлічі інших цілей

      Китобійний промисел особливо популярний на місцевому рівні, що дозволяє розвивати культуру використання китів,
      – заявила японська влада.

      Однак директор японського підрозділу Greenpeace Сем Еннслі назвав дії уряду порушенням міжнародних домовленостей та закликав Токіо подбати про збереження морської екосистеми й не відновлювати промисел.

      До слова, міжнародна китобійна комісія, членом якої досі була і Японія, заборонила промисел китів з 1986 року. Відтоді китів в Японії добували виключно у межах наукових квот.

      Раніше 24 канал повідомляв, що вихід Британії з ЄС ставить під загрозу європейські програми зі збереження пінгвінів.

      Теги: Новини політики Японія Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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