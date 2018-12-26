Японія відновить полювання на китів, яке заборонене у світі з 1986 року
Уряд Японії офіційно оголосив про вихід Міжнародної китобійної комісії. Країна відновить комерційний китобійний промисел з липня 2019 року у своїх територіальних водах та економічній зоні.
Про це повідомляє СNN.
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Відомо, що протягом своєї довгої історії Японія використовувала китів не тільки як джерело білка, але і для безлічі інших цілей
Китобійний промисел особливо популярний на місцевому рівні, що дозволяє розвивати культуру використання китів,
– заявила японська влада.
Однак директор японського підрозділу Greenpeace Сем Еннслі назвав дії уряду порушенням міжнародних домовленостей та закликав Токіо подбати про збереження морської екосистеми й не відновлювати промисел.
До слова, міжнародна китобійна комісія, членом якої досі була і Японія, заборонила промисел китів з 1986 року. Відтоді китів в Японії добували виключно у межах наукових квот.
Раніше 24 канал повідомляв, що вихід Британії з ЄС ставить під загрозу європейські програми зі збереження пінгвінів.