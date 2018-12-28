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      Німеччина закликала Японію скасувати смертну кару

      68 Читать новость на русском
      Бербель Кофлер
      Бербель Кофлер / Фото з відкритих джерел

      Уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.

      Про це йдеться в опублікованій заяві Кофлер.

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      Я була шокована, дізнавшись про недавнє виконання смертної кари в Японії, коли 27 грудня 2018 року було страчено двоє людей,
      – заявила Кофлер.

      Вона вважає, що керівництво Японії повинно провести відкрите обговорення питання скасування смертної кари.

      Кофлер наголосила, що Федеральний уряд Німеччини відкидає смертну кару за будь-яких обставин і буде продовжувати активно співпрацювати зі своїми партнерами по Європейському Союзу в справі загального скасування смертної кари.

      Така заява стала наслідком приведення в дію смертного вироку 27 грудня в Японії. Тоді стратили 60-річного члена злочинного синдикату і 67-річного колишнього радника з інвестицій.

      Теги: Новини політики Японія
      Джерело: 24 Канал
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