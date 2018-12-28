Німеччина закликала Японію скасувати смертну кару

Уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.

Про це йдеться в опублікованій заяві Кофлер.

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Я була шокована, дізнавшись про недавнє виконання смертної кари в Японії, коли 27 грудня 2018 року було страчено двоє людей,

– заявила Кофлер.

Вона вважає, що керівництво Японії повинно провести відкрите обговорення питання скасування смертної кари.

Кофлер наголосила, що Федеральний уряд Німеччини відкидає смертну кару за будь-яких обставин і буде продовжувати активно співпрацювати зі своїми партнерами по Європейському Союзу в справі загального скасування смертної кари.

Така заява стала наслідком приведення в дію смертного вироку 27 грудня в Японії. Тоді стратили 60-річного члена злочинного синдикату і 67-річного колишнього радника з інвестицій.