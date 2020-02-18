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      Германия просит США смягчить санкции против "Северного потока-2"

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      Германия ведет переговоры с США относительно санкций против России / smarteco.biz.ua

      Министерство экономики Германии ведет переговоры с США. Просит смягчить влияние санкций против "Северного потока-2" немецкие компании, которые задействованы в этом проекте

      О переговорах с американской стороной сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

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      Мы говорим с нашими американскими друзьями и партнерами и с российскими о том, как мы можем ограничить негативное влияние санкций на немецкие предприятия,
      – отметил Альтмайер.

      По его словам, для Германии "Северный поток-2" является "экономическим проектом", который может быть выгодным как для европейской, так и для российской сторон.

      Обратите внимание! Ранее стало известно, что судно "Газпрома", которое может достроить "Северный поток-2", отправилось из порта города Находка на Дальнем Востоке. Сейчас оно направляется в Сингапур.

      Основное о "Северный поток-2"

      • Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа по ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.
      • Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.
      • Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Сделать это планируют не позже первого квартала 2021 года.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:
      суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      иностранцы, продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)
      транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      північний потік -2
      Карта "Северного потока-2"

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Северный поток-2 Санкции Новости США
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