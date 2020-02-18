Германия просит США смягчить санкции против "Северного потока-2"

Министерство экономики Германии ведет переговоры с США. Просит смягчить влияние санкций против "Северного потока-2" немецкие компании, которые задействованы в этом проекте

О переговорах с американской стороной сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

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Мы говорим с нашими американскими друзьями и партнерами и с российскими о том, как мы можем ограничить негативное влияние санкций на немецкие предприятия,

– отметил Альтмайер.

По его словам, для Германии "Северный поток-2" является "экономическим проектом", который может быть выгодным как для европейской, так и для российской сторон.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что судно "Газпрома", которое может достроить "Северный поток-2", отправилось из порта города Находка на Дальнем Востоке. Сейчас оно направляется в Сингапур.

Основное о "Северный поток-2"

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа по ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.

Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Сделать это планируют не позже первого квартала 2021 года.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)

транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.



Карта "Северного потока-2"