Німеччина просить США пом’якшити санкції проти "Північного потоку-2"

Міністерство економіки Німеччини веде переговори зі США. Просить пом’якшити вплив санкцій проти "Північного потоку-2" на німецькі компанії, які задіяні у цьому проєкті.

Про перемовини з американською стороною повідомив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр.

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Ми говоримо з нашими американськими друзями та партнерами й з російськими про те, як ми можемо обмежити негативний вплив санкцій на німецькі підприємства,

– зазначив Альтмайєр.

За його словами, для Німеччини "Північний потік-2" є "економічним проєктом", який може бути вигідним як для європейської, так і для російської сторін.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що судно Газпрому, яке може добудувати "Північний потік-2", вирушило з порту міста Находка на Далекому Сході. Наразі воно прямує до Сінгапуру.

Основне про "Північний потік-2"

Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

Тому будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Зробити це планують не пізніше першого кварталу 2021 року.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.



Мапа "Північного потоку-2"