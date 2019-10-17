Германия выделит Минобороны 1,5 миллиона евро для приобретения медицинского оборудования

Министерство обороны Германии приняло решение выделить украинскому оборонному ведомству 1,5 миллиона евро на покупку специализированного медицинского оборудования.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем твиттере.

Интересно: У нас нет денег на восстановление Донбасса, но будем искать, – председатель фракции "Слуга народа"

Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: Украинские и немецкие министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 миллиона евро для приобретения оборудование,

– написал посол.

На эти деньги Украина должна закупить мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы.

NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: Міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн. євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи). Danke Deutschland pic.twitter.com/W5FAvuwBcc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 16, 2019

Стоит отметить, что согласно данным немецкого правительства, с начала войны в Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь почти 1,4 миллиарда евро.

Только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 миллионов евро.

Кроме того, дополнительно Берлин ранее выделил: