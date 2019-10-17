Германия выделит Минобороны 1,5 миллиона евро для приобретения медицинского оборудования
Министерство обороны Германии приняло решение выделить украинскому оборонному ведомству 1,5 миллиона евро на покупку специализированного медицинского оборудования.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем твиттере.
Интересно: У нас нет денег на восстановление Донбасса, но будем искать, – председатель фракции "Слуга народа"
Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: Украинские и немецкие министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 миллиона евро для приобретения оборудование,
– написал посол.
На эти деньги Украина должна закупить мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы.
Стоит отметить, что согласно данным немецкого правительства, с начала войны в Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь почти 1,4 миллиарда евро.
Только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 миллионов евро.
Кроме того, дополнительно Берлин ранее выделил:
- 110 миллионов евро гуманитарной помощи;
- финансовый кредит на 500 миллионов евро;
- 25 миллионов евро на меры по стабилизации ситуации в стране;
- около 200 миллионов евро, выплаченных Киеву по каналам ЕС.
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