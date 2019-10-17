02:02
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Германия выделит Минобороны 1,5 миллиона евро для приобретения медицинского оборудования

      0 Читати новину українською
      Германия снова расщедрилась на помощь Украине
      Германия снова расщедрилась на помощь Украине / forbes

      Министерство обороны Германии приняло решение выделить украинскому оборонному ведомству 1,5 миллиона евро на покупку специализированного медицинского оборудования.

      Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем твиттере.

      Интересно: У нас нет денег на восстановление Донбасса, но будем искать, – председатель фракции "Слуга народа"

      Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: Украинские и немецкие министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 миллиона евро для приобретения оборудование,
      – написал посол.

      На эти деньги Украина должна закупить мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы.

      Стоит отметить, что согласно данным немецкого правительства, с начала войны в Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь почти 1,4 миллиарда евро.

      Только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 миллионов евро.

      Кроме того, дополнительно Берлин ранее выделил:

      • 110 миллионов евро гуманитарной помощи;
      • финансовый кредит на 500 миллионов евро;
      • 25 миллионов евро на меры по стабилизации ситуации в стране;
      • около 200 миллионов евро, выплаченных Киеву по каналам ЕС.
      blog_ava
      "Один воздержался? Змей, бл*дь": Кернес заставил депутата горсовета оправдываться за голос
      16 октября
      646
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Міністерство оборони України Деньги Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп подарил Сирию Путину
      сегодня , 01:00 Трамп подарил Сирию Путину
      Іван Яковина 64
      Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      16 октября , 22:53 Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      Андрій Шляхтін 167
      Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      16 октября , 21:01 Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      Ярослав Голобородько 416
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      16 октября , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 1539
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      16 октября , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 270
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук