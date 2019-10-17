Німеччина виділить Міноборони 1,5 мільйона євро для придбання медичного обладнання
Міністерство оборони Німеччини ухвалило рішення виділити українському оборонному відомству 1,5 мільйони євро на покупку спеціалізованого медичного устаткування.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму твітері.
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Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 мільйона євро для придбання медобладнання,
– написав посол.
На ці гроші Україна повинна закупити мобільних рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи.
Варто зазначити, що згідно з даними німецького уряду, від початку війни на Донбасі уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу на майже 1,4 мільярда євро.
Тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 мільйонів євро.
Окрім того, додатково Берлін раніше виділив:
- 110 мільйонів євро гуманітарної допомоги;
- фінансовий кредит на 500 мільйонів євро;
- 25 мільйонів євро на заходи щодо стабілізації ситуації в країні;
- близько 200 мільйонів євро, виплачені Києву по каналах ЄС.
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