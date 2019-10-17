02:52
17 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Янукович – наркодилер Госдуми. Хто замовив Захарченка
      Вєсті Кремля
      20:42, 16 жовтня
      Вєсті.UA: Труханов втік від Зеленського. Бурхливі фантазії Медведчука
      Вєсті.UA
      20:21, 16 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Німеччина виділить Міноборони 1,5 мільйона євро для придбання медичного обладнання

      23 Читать новость на русском
      Німеччина знову розщедрилася на допомогу Україні
      Німеччина знову розщедрилася на допомогу Україні / forbes

      Міністерство оборони Німеччини ухвалило рішення виділити українському оборонному відомству 1,5 мільйони євро на покупку спеціалізованого медичного устаткування.

      Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму твітері.

      Цікаво: У нас немає грошей на відбудову Донбасу, але будемо шукати, – голова фракції "Слуга народу"

      Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 мільйона євро для придбання медобладнання,
      – написав посол.

      На ці гроші Україна повинна закупити мобільних рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи.

      Варто зазначити, що згідно з даними німецького уряду, від початку війни на Донбасі уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу на майже 1,4 мільярда євро.

      Тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 мільйонів євро.

      Окрім того, додатково Берлін раніше виділив:

      • 110 мільйонів євро гуманітарної допомоги;
      • фінансовий кредит на 500 мільйонів євро;
      • 25 мільйонів євро на заходи щодо стабілізації ситуації в країні;
      • близько 200 мільйонів євро, виплачені Києву по каналах ЄС.
      blog_ava
      Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла
      16 жовтня
      3738
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп подарил Сирию Путину
      сьогодні , 01:00 Трамп подарил Сирию Путину
      Іван Яковина 301
      Головні новини 16 жовтня: штрафи за прогули у Раді, Луценко може загриміти до в'язниці
      16 жовтня , 22:33 Головні новини 16 жовтня: штрафи за прогули у Раді, Луценко може загриміти до в'язниці
      Андрій Шляхтін 936
      Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла
      16 жовтня , 21:01 Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла
      Ярослав Голобородько 3737
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      16 жовтня , 19:01 Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      Світлана Попова 1809
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      16 жовтня , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 1482
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук