В Германию прибыли американские военные

Первые американские военные прибыли в Германию 4 февраля. Они создадут штаб для поддержки десантников, которых впоследствии перебросят в Польшу.

Что известно о военных США в Германии

США отправила в Германию первых из обещанных 2 тысяч своих армейцев. Они прилетели в страну на военном самолете.

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Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после объявления Пентагоном о перебросе дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО,

– говорится в сообщении.

Бойцы 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли в Висбаден. Они создадут штаб Объединенной оперативной группы в Германию для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

Американские военные прибыли в Германию / Фото командования армии США Европой и Африкой

Заметим, министр обороны Польши Мариуш Блащак еще раньше поблагодарил США за решение об отправке военных. Он назвал это "мощным сигналом солидарности".

Байден отправляет свои войска в Европу

Президент США Джо Байден решил перебросить свои войска в страны НАТО, которые граничат с Украиной. Все из-за опасений государств на фоне скопления российских войск у границ Украины. Сам глава Белого дома назвал это решение последовательным шагом, который полностью соответствует тому, о чем он ранее предупреждал Владимира Путина.

Известно, что 2 тысячи бойцов отправятся в Польшу, а еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, в том числе и Румынию.

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