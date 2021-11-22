Колонна прошла от Соборной площади до Национального университета. На время происшествия в центре города перекрыли движение транспорта.
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Участник шествия Дмитрий Доскалюк рассказал, что вернулся из поселка Зайцево на Донбассе.
Заехали туда в начале марта, а выехали месяц назад. Я пошел добровольно, это впервые,
– отметил воин.
В Черновцы вернулись воинские части а3715 и а3029.
Маршрут колонны пролегал от Соборной площади до национального университета / Суспільне
В Киеве состоялось памятное шествие
- К 8-й годовщине Революции Достоинства в Киеве в воскресенье, 21 ноября, состоялось памятное шествие.
- Участие в ней приняли тысячи людей.
- Участники шествия несли в руках флаги с надписью "Революция Достоинства". Кроме того, во главе колонны развернули баннер "Помним! Небесная Сотня. Герои не умирают".
- Также в центре Киева показали фильм с архивными кадрами Революции Достоинства.
- Торжества по случаю Дня Достоинства и свободы состоялись также в других городах Украины. В частности, во Львове, Харькове, Полтаве.