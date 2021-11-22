Колона пройшла від Соборної площі до національного університету. На час події у центрі міста перекрили рух транспорту.

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Учасник ходи Дмитро Доскалюк розповів, що повернувся з селища Зайцеве на Донбасі.

Заїхали туди на початку березня, а виїхали місяць тому. Я пішов добровільно, це вперше,

– зауважив воїн.

До Чернівців повернулись військові частин А3715 та А3029.



Маршрут колони пролягав від Соборної площі до національного університету / Суспільне

У Києві відбулася пам'ятна хода