Герои не умирают: в Луганской области попрощались с комбатом Сергеем Губановым – фото
Командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова провели в последний путь 22 мая в Луганской области. Попрощаться с Героем Украины пришли около тысячи человек. Полковник полиции погиб в результате подрыва оккупантами мины 20 мая.
Около тысячи человек попрощались с Героем
На прощание с Губановым в Северодонецке пришли сотни людей. Церемония состоялась в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. Похоронили Сергея Губанова на городском кладбище в Вороново, недалеко Северодонецка. Об этом сообщает "Общественное. Донбасс".
Читайте также Погибшему на Донбассе полковнику Губанову присвоили звание Героя Украины
С полковником пришли прощаться сотни человек / Фото "Общественное. Донбасс"
Губанов погиб 20 мая / Фото "Общественное. Донбасс"
Смерть комбата расследуют как теракт / Фото "Общественное. Донбасс"
Полковник погиб при выполнении задания
Комбат и его бойцы патрулировали территорию от поселка Кряковка до Станицы Луганской. Они не допускали проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионных групп и перекрывали контрабандные пути. Именно во время выполнения этой задачи патруль подорвался на мине
Седой всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова – это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, что несет смерть и разрушение родной Луганщине,
– сказал о погибшем глава МВД Арсен Аваков.
Губанову присвоили звание Героя Украины
Президент Зеленский присвоил погибшему полковнику полиции Губанову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
Что известно о смерти комбата на Луганщине
- 20 мая вечером возле поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области погиб полковник полиции, командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов.
- Во время операции, которая привела к гибели полковника, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Сейчас они в больнице под наблюдением медиков.
- Прокуратура расследует гибель Героя Украины как теракт.