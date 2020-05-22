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Герои не умирают: в Луганской области попрощались с комбатом Сергеем Губановым – фото

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Комбата Губанова похоронили в Луганской области 22 мая 2020 - фото
Полковника Губанова похоронили на Луганщине / Пресс-служба МВД

Командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова провели в последний путь 22 мая в Луганской области. Попрощаться с Героем Украины пришли около тысячи человек. Полковник полиции погиб в результате подрыва оккупантами мины 20 мая.

Около тысячи человек попрощались с Героем

На прощание с Губановым в Северодонецке пришли сотни людей. Церемония состоялась в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. Похоронили Сергея Губанова на городском кладбище в Вороново, недалеко Северодонецка. Об этом сообщает "Общественное. Донбасс".

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похорон Губанов
С полковником пришли прощаться сотни человек / Фото "Общественное. Донбасс"

похорон Губанова
Губанов погиб 20 мая / Фото "Общественное. Донбасс"

похорон Губанова
Смерть комбата расследуют как теракт / Фото "Общественное. Донбасс"

Полковник погиб при выполнении задания

Комбат и его бойцы патрулировали территорию от поселка Кряковка до Станицы Луганской. Они не допускали проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионных групп и перекрывали контрабандные пути. Именно во время выполнения этой задачи патруль подорвался на мине

Седой всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова – это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, что несет смерть и разрушение родной Луганщине,
– сказал о погибшем глава МВД Арсен Аваков.

Губанову присвоили звание Героя Украины

Президент Зеленский присвоил погибшему полковнику полиции Губанову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

Что известно о смерти комбата на Луганщине

  • 20 мая вечером возле поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области погиб полковник полиции, командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов.
  • Во время операции, которая привела к гибели полковника, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Сейчас они в больнице под наблюдением медиков.
  • Прокуратура расследует гибель Героя Украины как теракт.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Полиция Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Луганска Потери
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