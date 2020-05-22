Герої не вмирають: на Луганщині попрощались з комбатом Сергієм Губановим – фото

Командира батальйону "Луганськ-1" Сергія Губанова провели в останню путь 22 травня у Луганській області. Попрощатись з Героєм України прийшли близько тисячі людей. Полковник поліції загинув внаслідок підриву окупантами міни 20 травня.

Близько тисячі людей попрощались з Героєм

На прощання з Губановим у Сєвєродонецьку прийшли сотні людей. Церемонія відбулась у приміщенні Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Поховали Сергія Губанова на міському кладовищі у Вороновому, що неподалік Сєвєродонецька. Про це інформує "Суспільне. Донбас".

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З полковником прийшли прощатися сотні людей / Фото "Суспільне. Донбас"



Губанов загинув 20 травня / Фото "Суспільне. Донбас"



Загибель комбата розслідують як теракт / Фото "Суспільне. Донбас"

Полковник загинув під час завдання

Комбат та його бійці патрулювали територію від селища Кряківка до Станиці Луганської. Вони не допускали проникнення на підконтрольну Україні територію ворожих диверсійних груп та перекривали контрабандні шляхи. Саме під час виконання цього завдання патруль підірвався на міні

Сєдой завжди був на передовій, в найгарячіших точках. Весь бойовий шлях полковника Губанова – це справжній військовий подвиг. До останнього дня свого життя Сергій боровся за свободу Батьківщини проти підлого агресора, що несе смерть і руйнування рідній Луганщині,

– сказав про загиблого глава МВС Арсен Аваков.

Губанову присвоїли звання Героя України

Президент Зеленський присвоїв загиблому полковнику поліції Губанову звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Що відомо про загибель комбата на Луганщині