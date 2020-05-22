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Герої не вмирають: на Луганщині попрощались з комбатом Сергієм Губановим – фото

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Комбата Губанова поховали у Луганській області 22 травня 2020 - фото
Полковника Губанова поховали на Луганщині / Пресслужба МВС

Командира батальйону "Луганськ-1" Сергія Губанова провели в останню путь 22 травня у Луганській області. Попрощатись з Героєм України прийшли близько тисячі людей. Полковник поліції загинув внаслідок підриву окупантами міни 20 травня.

Близько тисячі людей попрощались з Героєм

На прощання з Губановим у Сєвєродонецьку прийшли сотні людей. Церемонія відбулась у приміщенні Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Поховали Сергія Губанова на міському кладовищі у Вороновому, що неподалік Сєвєродонецька. Про це інформує "Суспільне. Донбас".

Читайте також Загиблому на Донбасі полковнику Губанову присвоїли звання Героя України

похорон Губанов
З полковником прийшли прощатися сотні людей / Фото "Суспільне. Донбас"

похорон Губанова
Губанов загинув 20 травня / Фото "Суспільне. Донбас"

похорон Губанова
Загибель комбата розслідують як теракт / Фото "Суспільне. Донбас"

Полковник загинув під час завдання

Комбат та його бійці патрулювали територію від селища Кряківка до Станиці Луганської. Вони не допускали проникнення на підконтрольну Україні територію ворожих диверсійних груп та перекривали контрабандні шляхи. Саме під час виконання цього завдання патруль підірвався на міні

Сєдой завжди був на передовій, в найгарячіших точках. Весь бойовий шлях полковника Губанова – це справжній військовий подвиг. До останнього дня свого життя Сергій боровся за свободу Батьківщини проти підлого агресора, що несе смерть і руйнування рідній Луганщині,
– сказав про загиблого глава МВС Арсен Аваков.

Губанову присвоїли звання Героя України

Президент Зеленський присвоїв загиблому полковнику поліції Губанову звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Що відомо про загибель комбата на Луганщині

  • 20 травня ввечері біля селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області загинув полковник поліції, командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов.
  • Під час операції, яка призвела до загибелі полковника, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Зараз вони у лікарні під наглядом медиків.
  • Прокуратура розслідує загибель Героя України як теракт.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Поліція Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини Луганська Втрати
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