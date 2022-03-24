Об этом сказал глава украинского Минобороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что за месяц борьбы украинцы доказали себе и всему миру, что Украина – превыше всего.
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Резников поблагодарил всех наших защитников и защитниц, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны.
За это время мы доказали, что не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев,
– подчеркнул министр обороны.
Он отметил, что за месяц мы имеем много символов несокрушимости:
- героический Мариуполь,
- неодолимый Харьков,
- отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут господствовать на нашей земле.
"В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке незваных пришельцев научили, в чем разница между "на" и "в" Украине", – добавил Резников.
Также он вспомнил и о Херсоне, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывают всем, что российских солдат никто не звал.
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