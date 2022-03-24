Об этом сказал глава украинского Минобороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что за месяц борьбы украинцы доказали себе и всему миру, что Украина – превыше всего.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Резников поблагодарил всех наших защитников и защитниц, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны.

За это время мы доказали, что не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев,

– подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что за месяц мы имеем много символов несокрушимости:

героический Мариуполь,

неодолимый Харьков,

отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут господствовать на нашей земле.

"В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке незваных пришельцев научили, в чем разница между "на" и "в" Украине", – добавил Резников.

Также он вспомнил и о Херсоне, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывают всем, что российских солдат никто не звал.

Обратите внимание! Ранее Владимир Зеленский отметил специальными званиями города Украины. Так, городами-героями стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. Все эти населенные пункты достойно противостоят российской военной агрессии.

24 марта мы увидим кто Украине друг, а кто предатель: смотрите видео