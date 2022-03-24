Про це сказав очільник українського Міноборони Олексій Резніков. Він підкреслив, що за місяць боротьби українці довели собі і всьому світу, що Україна – понад усе.

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Резніков подякувати усім нашим захисникам і захисницям, усім громадянам, які на своєму місці працюють заради життя країни.

За цей час ми довели, що не дозволимо нікому забрати у нас державу, про яку мріяли, за яку боролися, вмирали, йшли до Сибіру чи на Соловки покоління українців,

– підкреслив міністр оборони.

Він наголосив, що за місяць ми маємо багато символів незламності:

героїчний Маріуполь,

нездоланний Харків,

відважний Чернігів та багато інших міст та сіл показали, що російські окупанти не будуть панувати на нашій землі.

"У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарові, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непроханих зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні", – додав Резніков.

Також він загадав і про Херсон, де беззбройні громадяни чинять опір окупантам, доводить усім, що російських солдат ніхто не кликав.

Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський відзначив спеціальними званнями міста України. Так, містами-героями стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Усі ці населені пункти гідно протистоять російській військовій агресії.