По словам Богдана, он узнал о своем награждении во время командировки и даже не хотел ехать. Боец "Азова" объяснил, что он думает о звании "Герой Украины" в интервью 24 Каналу.

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Почему не стоит всем погибшим бойцам давать звание Героя Украины

Богдан Цимбал рассказал, что лично для него такая награда – это просто металл. Однако он отметил, что они важны, потому что это признание, и награждать должны воинов, медиков, полицейских – тех, кто реально рискует жизнью.

Боец "Азова" вспомнил Вячеслава Богуслаева, которого сейчас судят за госизмену – его награждали званием Героя Украины в 2000 году.

Цимбал считает, что для погибших воинов достойная награда – это орден "За мужество". Подразделения должны контролировать вопрос наград, чтобы их не обесценивали из-за злоупотреблений.

Почему не стоит всем давать Героя Украины? Я просто объясню: это высшая государственная награда. Если мы ее обесценим сейчас, то как тогда отмечать тех, кто сделал огромный вклад в оборону?

– заметил боец.

Он отметил, что бывают разные ситуации и необходимо сохранять вес награды. В "Азове" есть четкая система: командир предлагает на награждение бойца, обосновывая свой выбор. По словам Цимбала, он понимает, почему люди регистрируют петиции о присвоении звания Героя Украины, однако наградить всех невозможно.

Также Богдан Цимбал рассказал о том, как его ранили в боях за Мариуполь и эвакуировали на вертолете. Он попал на лечение в Днепр, а затем – в Винницу.