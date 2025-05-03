По словам Богдана, он узнал о своем награждении во время командировки и даже не хотел ехать. Боец "Азова" объяснил, что он думает о звании "Герой Украины" в интервью 24 Каналу.
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Почему не стоит всем погибшим бойцам давать звание Героя Украины
Богдан Цимбал рассказал, что лично для него такая награда – это просто металл. Однако он отметил, что они важны, потому что это признание, и награждать должны воинов, медиков, полицейских – тех, кто реально рискует жизнью.
Боец "Азова" вспомнил Вячеслава Богуслаева, которого сейчас судят за госизмену – его награждали званием Героя Украины в 2000 году.
Цимбал считает, что для погибших воинов достойная награда – это орден "За мужество". Подразделения должны контролировать вопрос наград, чтобы их не обесценивали из-за злоупотреблений.
Почему не стоит всем давать Героя Украины? Я просто объясню: это высшая государственная награда. Если мы ее обесценим сейчас, то как тогда отмечать тех, кто сделал огромный вклад в оборону?
– заметил боец.
Он отметил, что бывают разные ситуации и необходимо сохранять вес награды. В "Азове" есть четкая система: командир предлагает на награждение бойца, обосновывая свой выбор. По словам Цимбала, он понимает, почему люди регистрируют петиции о присвоении звания Героя Украины, однако наградить всех невозможно.
Также Богдан Цимбал рассказал о том, как его ранили в боях за Мариуполь и эвакуировали на вертолете. Он попал на лечение в Днепр, а затем – в Винницу.