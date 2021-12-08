Раздача подобных денег – прекрасная цель, но стоит учитывать другие факторы. Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Причина ограничения в экономических расчетах

По словам Гетманцева, раздать выплаты всем детям будет невозможно, ведь на это нет никаких финансовых оснований в экономических расчетах. Мол, любая подобная выплата будет несправедливой.

А чем провинились те дети, которые уже достигли совершеннолетия и родились во времена независимой Украины? Чем провинился я, который родился во времена СССР и мне ничего не отчисляют? Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады

Он также отметил, что "Слуга народа" пришли к власти в 2019 году и тогда же взяли на себя обязательства по экономическому паспорту украинца. "Мы это выполняем. Вопрос о том, что не все получат деньги, на которые кто-то рассчитывал, будет стоять всегда", – отметил Гетманцев.

Экономический паспорт украинца: главное

Владимир Зеленский заявил о подобной идее 1 декабря в Верховной Раде. Он сказал, что внесет соответствующий законопроект.

По словам президента, олигархи станут инвесторами в будущее детей. Деньги на счетах детей будут появляться благодаря налогам с использования недр.

Уже появилась информация о том, что депутаты не успеют принять законопроект в 2021 году. Однако уверяют, что сделают это уже в первой половине 2022 года.

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