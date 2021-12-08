Роздача подібних грошей – прекрасна ціль, але варто враховувати інші чинники. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Причина обмеження в економічних розрахунках

За словами Гетманцева, роздати виплати всім дітям буде неможливо, адже на це немає жодних фінансових підстав в економічних розрахунках. Мовляв, будь-яка подібна виплата буде несправедливою.

А чим завинили ті діти, які вже досягли повноліття і народилися за часів незалежної України? Чим завинив я, який народився за часів СРСР і мені нічого не відраховують? Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради

Він також зауважив, що "Слуга народу" прийшли до влади 2019 року і тоді ж узяли на себе зобов'язання щодо економічного паспорта українця. "Ми це виконуємо. Питання про те, що не всі отримають гроші, на які хтось розраховував, поставатиме завжди", – відзначив Гетманцев.

Економічний паспорт українця: головне

Володимир Зеленський заявив про подібну ідею 1 грудня у Верховній Раді. Він сказав, що внесе відповідний законопроєкт.

За словами президента, олігархи стануть інвесторами в майбутнє дітей. Гроші на рахунках дітей з'являтимуться завдяки податкам із використання надр.

Уже з'явилась інформація про те, що депутати не встигнуть ухвалити законопроєкт у 2021 році. Проте запевняють, що зроблять це вже у першій половині 2022 року.

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