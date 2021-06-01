По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева, сейчас уже зафиксированы данные за апрель по акцизному доходу.

Заметьте Рано или поздно у вас начнутся проблемы, – Гетманцев о специалистах IT, работающих как ФЛП

У нас увеличение импорта табака год к году на 400% от опять-таки нами устранения неравенства в налогообложении ТИЭН и сигарет с фильтром, однако по внутренним акцизам на табак у нас разница год к году (+4,8%), водка увеличилась только на 8% год к году. Горючее – в пределах 2%,

– рассказал Гетманцев.

В то же время делать выводы по результатам одного месяца еще рано. Пока нельзя понять: это результат работы или какие-то рыночные колебания. Гетманцев заметил, что в 2020-м в апреле было недовыполнение плана.

По словам политика, сейчас можно говорить, что ситуация с НДС в Украине существенно улучшилась.

"В полтора раза год к году за первые 4 месяца увеличены вычеты по НДС, и это при автоматическом возмещении и падении ВВП", – подчеркнул Гетманцев.

По акцизному налогу пока такие выводы сделать нельзя.

Детали от Гетманцева