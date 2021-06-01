По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева, сейчас уже зафиксированы данные за апрель по акцизному доходу.
Заметьте Рано или поздно у вас начнутся проблемы, – Гетманцев о специалистах IT, работающих как ФЛП
У нас увеличение импорта табака год к году на 400% от опять-таки нами устранения неравенства в налогообложении ТИЭН и сигарет с фильтром, однако по внутренним акцизам на табак у нас разница год к году (+4,8%), водка увеличилась только на 8% год к году. Горючее – в пределах 2%,
– рассказал Гетманцев.
В то же время делать выводы по результатам одного месяца еще рано. Пока нельзя понять: это результат работы или какие-то рыночные колебания. Гетманцев заметил, что в 2020-м в апреле было недовыполнение плана.
По словам политика, сейчас можно говорить, что ситуация с НДС в Украине существенно улучшилась.
"В полтора раза год к году за первые 4 месяца увеличены вычеты по НДС, и это при автоматическом возмещении и падении ВВП", – подчеркнул Гетманцев.
По акцизному налогу пока такие выводы сделать нельзя.
Детали от Гетманцева
- Сейчас в Украине до сих пор можно купить водку в интернете. Заводы также продолжают гнать спирт.
- Государственная фискальная служба уже давно не выполняет своих функций.
- Именно поэтому создают Бюро экономической безопасности. Туда не должны попасть коррупционеры.
- Еще на прошлой неделе на адрес Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы направили чеки в Киеве с заправочных станций. Обычные заправки выбивают не фискальные чеки, которые не видит налоговая.
- Одна из крупных заправочных сетей уже встала на путь исправления.
- По словам Гетманцева, "сейчас у нас момент истины – ситуация, в которой либо мы заставим правоохранителей делать свою работу, или они останутся в том состоянии, в котором они существовали последние 10 лет, останутся в преступной конструкции, а не выйдут из нее и прекратят ее существование".
- В Комитете делают все возможное для того, чтобы это прекратилось.
- В частности, уже было 2 решения по водке и по горючему, где очень жестко поставили сроки и назначили ответственных.