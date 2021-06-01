За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева, наразі вже зафіксовані дані за квітень по акцизному доходу.

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У нас збільшення імпорту тютюну рік до року на 400% від знову-таки усунення нами нерівності в оподаткуванні ТВЕН і сигарет з фільтром, однак за внутрішнім акцизом на тютюн у нас різниця рік до року (+ 4,8%), горілка збільшилася тільки на 8% рік до року. Пальне – в межах 2%,

– розповів Гетманцев.

Водночас робити висновки за результатами одного місяця ще зарано. Наразі не можна збагнути: це результат роботи чи якісь ринкові коливання. Гетманцев зауважив, що у 2020-му в квітні було недовиконання плану.

За словами політика, наразі можна говорити, що ситуація з ПДВ в Україні суттєво покращилася.

"У півтора раза рік до року за перші 4 місяці збільшені відрахування по ПДВ, і це при автоматичному відшкодуванні і падінні ВВП", – наголосив Гетманцев.

З акцизного податку наразі такі висновки зробити не можна.

Деталі від Гетманцева