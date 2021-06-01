Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що це не лише його особиста позиція. Це базується на комплексному тлумаченні норм податкового законодавства.

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За словами політика, якщо фахівець працює як ФОП, однак зміст його діяльності відповідає трудовій функції, а підприємство несе за нього відповідальність та платить зарплату, цей спеціалістом є співробітником, а не підприємцем.

Водночас замість трудових відносин, фахівець укладає уявний договір з роботодавцем. Його завдання є представити ситуацію так, нібито бізнесмен надає роботодавцеві певні послуги. Насправді цього немає.

Тобто єдиною метою укладення цього договору є ухилення від оподаткування. Він уявний. Так, податкова зараз не штрафує за це. Так, податкова зараз не притягує до відповідальності, – наголосив Гетманцев.

Політик наголосив, що неможливо будувати довготривалий бізнес на такій основі.

Тому що рано чи пізно у вас почнуться проблеми,

– зауважив політик.

Так це працює й в інших країнах світу. Якщо компанія хоче працювати з серйозними іноземними компаніями, їхні представники неодмінно поставлять незручні запитання.

Гетманцев наголосив, що саме тому Михайло Федоров запропонував спеціальним правовий, зокрема, податковий режим для ІТ-галузі. У першому читанні у Комітеті підтримали цей законопроєкт. Водночас є певні нюанси, тому до другого читання його варто суттєво доопрацювати.

Як вивести зарплати з тіні

За словами Гетманцева, проблема виведення зарплат з тіні в Україні наразі є комплексною. Мовиться не лише про податки. Люди, які ухиляються від призову, не оформлюються на роботу, щоб не ставати на облік.

Наразі є суттєвою проблема взаємовідносин працівника і роботодавця, які хочуть застрахувати валютні ризики, а роботодавець згоден платити валютою.

Окрім того, юридично неможливо оформити системи штрафів для працівників.

Водночас перспективи для покращення є.

"Я вважаю, що на нашому шляху детінізації перший етап — це закриття чорних дір. Контрабанда, алкоголь, пальне, торгівля. Другий і завершальний етап детінізації — це якраз білі зарплати. Новий КЗпП, зменшення тиску на фонд оплати праці", – наголосив Гетманцев.

Зокрема, 3 види податку (ЄСВ, ПДФО та військовий збір) можна об'єднати в один податок. Окрім того, необхідно притягнути до відповідальності тих, хто не оформлює своїх пільговиків.