Українські підприємці, яких підтримують більшість економістів та експертів, виступають проти нових податкових ініціатив та навантаження на бізнес.

Як зазначають фахівці, поки у нас влада намагається вичавити з підприємців останні кошти, уряди розвинених країн виділяють мільярди на підтримку бізнесу. За умов відсутності державної підтримки, яка є, наприклад, у країнах ЄС, український бізнес просить хоча б не заважати виходу з кризи.

Бізнесу зараз надзвичайно важко. Зрозуміло, що наша держава не така багата як Німеччина, Британія чи США, і допомагати в таких масштабах у нас немає змоги. Але як мінімум – не заважати – це була б гарна державницька продумана політика,

– сказав політолог Микола Давидюк.

Нові податкові ініціативи можуть спричинити кризу в економіці, скорочення податкових відрахувань та збільшення соціальної напруги.

Новопризначений міністр економіки Олексій Любченко з трибуни парламенту зазначив, що не варто тиснути на бізнес в сучасних умовах.

"Я категорично проти збільшення ставок на основні бюджетоутворюючі податки – це ПДФО, ПДВ і податок на прибуток. Треба купувати українське, стимулювати споживчий попит. Люди повинні отримувати більше коштів і витрачати їх на українське. Для цього потрібно перекрити кордон, щоб не було контрабанди , все було фіксовано і знаходилось під державним контролем", – зазначив Любченко.

Наразі бізнес сподівається, що податковий тягар полегшать, і це буде сприяти розвитку економіки та збільшенню податкових надходжень.