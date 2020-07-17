Верховная Рада назначила новым главой НБУ Кирилла Шевченко. Там ожидают, что новый глава должен следовать только в русле положительной практики и политики Нацбанка, которая была за последние годы.

Про нового главу НБУ

Такое мнение в эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале высказал глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. И добавил, что политику нужно не только продолжать, а корректировать ее в соответствии с интересами национальной экономики таким образом, чтобы это не вредило ценообразованию.

Обратите внимание Кирилл Шевченко возглавил НБУ: что о нем известно

"То есть, он должен находить баланс между интересами государства, общества и нашими международными партнерами. Это для него основная задача. Мы сделали этот вывод, когда общались с ним на собрании комитета", – заявил Гетманцев.

Каких шагов от него ожидают депутаты?

С одной стороны, в Рады ожидают от Кирилла Шевченко стабильности национальной валюты и банковской системы, дальнейшее уменьшение учетной ставки НБУ до европейского уровня.

А с другой стороны – дешевые кредиты, которыми вся банковская система должна наполнять отечественную экономику. Если эти вещи председателю НБУ удастся совместить и реализовать, то он достигнет тех стремлений, которые мы на него возлагаем,

– убежден Гетманцев.

Однако он добавил, что проблема с кредитами – комплексная. Но, с другой стороны, эта политика лежит в плоскости Кабинета министров, а не Нацбанка. Он считает, что над ней они должны совместно работать.

Что известно о новом главе НБУ?

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового директора Нацбанка. Им стал Кирилл Шевченко.



Его поддержали 332 депутата. Кандидатуру Шевченко в парламент внес 15 июля президент Владимир Зеленский.



Шевченко имеет большой опыт работы в банковской сфере, в частности он 10 лет работал в банке "Финансы и Кредит", возглавлял Государственное ипотечное учреждение, занимал должность исполняющего обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк" и другие.

Об отставке Смолия и его политике

Гетманцев отметил, что решение Смолия об отставке до сих пор остается непонятным для него. Открытая дискуссия относительно того, какую политику должен осуществлять Нацбанк по развитию экономики – была.

Но основная функция Нацбанка – ценовая стабильность – должна реализовываться в контексте развития национальной экономики. Нацбанк должен обеспечивать стабильность национальной валюты таким образом, чтобы не вредить национальной экономике,

– заверил Гетманцев.

Он добавил, что во второй половине 2019 года, когда было резкое подорожание гривны, все видели ущерб экономике. Это было плохо и это все осуждали.

"Вместе с тем, Нацбанк сделал определенные выводы и уже в 2020 году он смягчил монетарную политику, тем, что ввел учетную ставку НБУ до 6%. Такого никогда не было раньше. Поэтому в этом контексте заявление главы НБУ для меня странное" , – подытожил Гетманцев.

Смотрите полное видео разговора 24 канала с Даниилом Гетманцевым: