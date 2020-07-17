Верховна Рада призначила новим головою НБУ Кирила Шевченка. Там очікують, що новий очільник повинен наслідувати тільки позитивну практику й політику Нацбанку, яка була за останні роки.

Про нового очільника НБУ

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. І додав, що політику треба не тільки продовжувати, а коригувати її щодо інтересів національної економіки в такий спосіб, щоби це не шкодило ціноутворенню.

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"Тобто, він повинен знаходити баланс між інтересами держави, суспільства й нашими міжнародними партнерами. Це є для нього основним завданням. Ми зробили цей висновок, коли спілкувались із ним на зібранні комітету", – заявив Гетманцев.

Яких кроків від нього очікують депутати?

З одного боку, у Раді очікують від Кирила Шевченка стабільності національної валюти та банківської системи, подальше зменшення облікової ставки НБУ до європейського рівня.

А з іншого боку – дешеві кредити, якими вся банківська система повинна наповнювати вітчизняну економіку. Якщо ці речі голові НБУ вдасться зіставити й реалізувати, то він досягне тих прагнень, які ми на нього покладаємо,

– переконаний Гетманцев.



Проте він додав, що проблема із кредитами – комплексна. Але, з іншого боку, ця політика лежить у площині Кабінету міністрів, а не Нацбанку. Він вважає, що над нею вони повинні спільно працювати.

Що відомо про нового голову НБУ?

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового директора Нацбанку. Ним став Кирило Шевченка.



Його підтримали 332 депутати. Кандидатуру Шевченка до парламенту вніс 15 липня президент Володимир Зеленський.



Шевченко має великий досвід роботи в банківській сфері, зокрема він 10 років працював у банку "Фінанси та Кредит", очолював Державну іпотечну установу, обіймав посаду виконувача обов'язків голови правління АБ "Укргазбанк" тощо.

Про відставку Смолія і його політику

Гетманцев зазначив, що рішення Смолія про відставку досі залишається незрозумілим для нього. Відкрита дискусія щодо того, яку політику повинен здійснювати Нацбанк щодо розвитку економіки – була.

Але основна функція Нацбанку – цінова стабільність – повинна реалізовуватись у контексті розвитку національної економіки. Нацбанк повинен забезпечувати стабільність національної валюти в такий спосіб, аби не шкодити національній економіці,

– запевнив Гетманцев.

Він додав, що в другій половини 2019 року, коли було різке подорожчання гривні, усі бачили шкоду економіці. Це було погано й це всі засуджували.

"Разом із тим, Нацбанк зробив певні висновки й уже у 2020 році він пом'якшив монетарну політику, тим, що ввів облікову ставку НБУ до 6%. Такого ніколи не було раніше. Тому в цьому контексті заява голови НБУ для мене є дивною", – підсумував Гетманцев.

Дивіться повне відео розмови 24 каналу із Данилом Гетманцевим: