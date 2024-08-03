Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте личных вещей Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве профессора Львовской политехники Ирины Фарион. Об этом стало известно из материалов суда предоставленных изданию "Украинские Новости".

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Что изъяли у подозреваемого

Во время обыска, который был проведен 25 июля в доме Зинченко, были изъяты различные предметы, в частности:

две пары кроссовок (черно-красные с эмблемой "climacool" и черно-белые "Nike" размером 45);

две пары белого цвета носков;

зубная щетка белого цвета "Parodontax";

ноутбук "ASUS UX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета, три флеш-носителя ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");

системный блок "GOODMAX" черного цвета;

сим-карта "Лайф";

блокнот на пружине с рукописным текстом;

банковская карта "ПриватБанк";

ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;

коробка из-под мобильного телефона "redmi 6";

флеш-носитель "Verbatim 4Gb";

простыня голубого цвета и наволочка из подушки;

мобильный телефон марки "redmi" темно-фиолетового цвета.

Материалы, которые были предоставлены судом / Фото Украинские новости

Арест имущества был наложен по ходатайству следователя в рамках расследования дела.

К слову, вчера, 2 августа, правоохранители обнаружили дом под Львовом, где мог скрываться вероятный убийца Фарион. Известно, что дом расположен на участках огородного общества "Малые Голоски" в урочище Голоски в Шевченковском районе Львова.