Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте личных вещей Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве профессора Львовской политехники Ирины Фарион. Об этом стало известно из материалов суда предоставленных изданию "Украинские Новости".
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Что изъяли у подозреваемого
Во время обыска, который был проведен 25 июля в доме Зинченко, были изъяты различные предметы, в частности:
- две пары кроссовок (черно-красные с эмблемой "climacool" и черно-белые "Nike" размером 45);
- две пары белого цвета носков;
- зубная щетка белого цвета "Parodontax";
- ноутбук "ASUS UX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета, три флеш-носителя ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");
- системный блок "GOODMAX" черного цвета;
- сим-карта "Лайф";
- блокнот на пружине с рукописным текстом;
- банковская карта "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;
- коробка из-под мобильного телефона "redmi 6";
- флеш-носитель "Verbatim 4Gb";
- простыня голубого цвета и наволочка из подушки;
- мобильный телефон марки "redmi" темно-фиолетового цвета.
Материалы, которые были предоставлены судом / Фото Украинские новости
Арест имущества был наложен по ходатайству следователя в рамках расследования дела.
К слову, вчера, 2 августа, правоохранители обнаружили дом под Львовом, где мог скрываться вероятный убийца Фарион. Известно, что дом расположен на участках огородного общества "Малые Голоски" в урочище Голоски в Шевченковском районе Львова.