Вертолет разбился 19 мая 2024 года во время возвращения из Азербайджана. Кроме Ибрагима Раиси, тогда на борту находились еще несколько иранских топ-чиновников.

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Какова официальная версия падения вертолета

Об официальной причине аварии заявили в отчете, подготовленном высшей комиссией, которой иранские военные поручили расследовать инцидент

Основной причиной катастрофы вертолета были сложные погодные условия в регионе,

– говорится в тексте.

Густой туман привел к тому, что вертолет, перевозивший Раиси и иранских чиновников, врезался в гору.

Ранее специалисты в комитете также отмечали, что самолет летел по маршруту и не отклонялся от траектории полета перед катастрофой. Они подтвердили, что возгорание самолета произошло после столкновения с возвышенностью.

К слову, экспертизы показали, что обломки вертолета не имеют следов от пуль. Иранские военные в отчете отметили, что во время расследования не было найдено никаких доказательств злонамеренных действий или покушения.