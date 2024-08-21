Так, иранское издание Fars заявило, что технической неисправности воздушного судна, а также влияние человеческого фактора во время расследования обнаружены не были. Поэтому якобы есть две причины, которые могли привести к трагедии.

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В иранском генштабе раскритиковали заявление СМИ

Первая – это плохая погода. Раиси задержался во время своего визита в Азербайджан и вылетел с опозданием. Вторая причина – это пребывание на борту на двух человек больше, чем разрешено протоколами безопасности.

Издание отмечает, что когда пилот заметил на пути туман и попытался набрать высоту, вертолету не хватило мощности. После борт врезался в гору и разбился.

Информация агентства Fars о том, что одним из факторов аварии вертолета стало пребывание на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, ложь,

– говорится в заявлении иранского генштаба, которую цитируют российские пропагандисты.

Какой в таком случае является реальная причина катастрофы, произошедшей три месяца назад, иранские военные не сообщают.

К слову, ранее экспертизы показали, что обломки вертолета не имеют следов от пуль, возгорание произошло после столкновения с возвышенностью. Специалисты в комитете отметили, что самолет летел по маршруту и не отклонялся от траектории полета перед катастрофой.