Ранее сообщали, что возгорание самолета произошло после столкновения с возвышенностью. Также были данные, что примерно за полторы минуты до катастрофы пилот воздушного судна связался с двумя другими коллегами, которые сопровождали Раиси. О чем именно был разговор – неизвестно.

Смотрите также Раиси, Качиньский, Трайковский и не только: лидеры государств, погибшие в авиакатастрофах

Как погиб Раиси

Как передает Reuters, иранское издание Fars сообщило, что расследование не выявило признаков технической неисправности и исключили человеческий фактор. Также на борту не обнаружили следов химикатов, что могли привести к авиакатастрофе. По данным местной прессы, к авиакатастрофе привели два фактора.

Из-за задержки во время визита вертолет Раиси вылетел с опозданием, поэтому к этому времени погода испортилась. Также на борту было на два человека больше, чем предусматривают протоколы безопасности. Поэтому, когда пилот заметил на пути следования туман и попытался набрать высоту, вертолету не хватило мощности.

После этого борт врезался в гору, вследствие чего и разбился. Напомним, что его вертолет разбился в провинции Восточный Азербайджан.

К слову, новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан. Он является сторонником реформ и ранее обещал "открыть страну миру". За него во втором туре президентских выборов проголосовали почти 16,4 миллиона иранцев, что равно 53,6% поддержки.