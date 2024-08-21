Так, іранське видання Fars заявило, що технічної несправності повітряного судна, а також вплив людського фактору під час розслідування виявлені не були. Тому начебто є дві причини, які могли призвести до трагедії.

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В іранському генштабі розкритикували заяву ЗМІ

Перша – це погана погода. Раїсі затримався під час свого візиту до Азербайджану і вилетів із запізненням. Друга причина – це перебування на борту на двох людей більше, ніж дозволено протоколами безпеки.

Видання зазначає, що коли пілот помітив на шляху туман і спробував набрати висоту, гелікоптеру забракло потужності. Опісля борт врізався в гору і розбився.

Інформація агентства Fars про те, що одним із факторів аварії вертольота стало перебування на борту ще двох пасажирів всупереч протоколам безпеки, через що у вертольота не вистачило потужності набрати необхідну висоту, брехня,

– йдеться у заяві іранського генштабу, яку цитують російські пропагандисти.

Якою у такому разі є реальна причина катастрофи, що сталася три місяці тому, іранські військові не повідомляють.

До слова, раніше експертизи показали, що уламки гелікоптера не мають слідів від куль, загоряння сталося після зіткнення з височиною. Фахівці в комітеті зауважили, що літак летів за маршрутом та не відхилявся від траєкторії польоту перед катастрофою.