Водночас остаточного висновку у звіті комітету щодо падіння гелікоптера з Раїсі на борту немає. Розслідування інциденту триває.

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Що кажуть про авіакатастрофу з Раїсі у комітеті

У Верховному комітеті із розслідування причин катастрофи заявили, що робота у вивченні причин інциденту триває. Проте вже зараз фахівці можуть "з упевненістю заявити", що їм удалося відновити хронологію подій у день аварії гелікоптера з президентом Ірану.

У комітеті зауважили, що гелікоптер з Раїсі летів за запланованим маршрутом і не покинув призначену траєкторію польоту. Приблизно за півтори хвилини до катастрофи пілот повітряного судна зв'язався з двома іншими колегами, які супроводжували Раїсі. Про що саме була розмова, поки що не повідомили.

Крім того, іранські слідчі, проаналізувавши уламки гелікоптера, не знайшли слідів від куль або чогось подібного. Фахівці також підтвердили, що загоряння літака сталося після зіткнення з височиною.

До того ж комітету вдалося встановити точне місце падіння вертольота з Раїсі, і там уже працюють відповідні фахівці.

У попередньому звіті також зазначено, що у бесідах чергової вишки з льотним екіпажем "підозрілих випадків не було помічено". Розслідування щодо інциденту все ще триває, адже, за даними комітету "на вивчення деяких деталей потрібно більше часу".

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