Нагадаємо, що 20 травня віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі оголосив про загибель президента Раїсі та його делегації у результаті аварії вертольота.

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Як проходило прощання з Раїсі

У Тегерані під час церемонії прощання із загиблим в авіакатастрофі президентом Ірану Ібрагімом Раїсі натовп іранців вигукував на вулицях міста "Смерть Ізраїлю".

Зокрема, на церемонії був присутній лідер палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Не обійшлося й без заступника лідера ліванського терористичного угруповання Хезболла Наїм Касcем.

Я ще раз кажу ми впевнені, що Ісламська Республіка Іран продовжуватиме підтримувати палестинський народ,

– заявив Ханія.

Тисячі людей зібралися із плакатами, на яких було написано, що Раїсі є "мучеником служіння" або "слугою знедолених". Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив п’ятиденний національний траур в країні.

The Times of Israel додає, що перед похороном іранцям надіслали повідомлення із закликом "прибути на похорон мученика служіння". Зазначимо, що вищезгадані "гості" це ще не все.

Іранське агентство Mehr додає, що у церемонії прощання з Раїсі беруть участь представники 60 іноземних делегацій. Зокрема, це представники Китаю, Японії, Тунісу, Малайзії, Росії, Білорусі, Казахстану, кількох ісламських держав, Палестини, руху Талібан.

У агентстві також зазначають, що 23 травня тіло Раїсі доставлять до мавзолею імама Рези в місті Мешхед, де з президентом попрощається Хаменеї.

Що ще відомо про похорон Раїсі: коротко